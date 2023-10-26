Вашингтон, 26 октября, 2023, 03:16 — ИА Регнум. Белый дом запросил у Конгресса США 2,2 млрд долларов на увеличение мощностей по обогащению урана, чтобы «не зависеть от российских источников». Об этом говорится в распространенном документе.

Alberto Otero Garcia Добыча урана

Указано, что на 2024 финансовый год запрашивается 6 млрд на обеспечение «американской безопасности и независимости в энергетической сфере». Из них — 2,2 млрд долларов доведут до минэнерго на «расширение долгосрочных внутренних мощностей по обогащению» для низкообогащенного урана.

В рамках того же большого запроса, например, содержится призыв выделить 1,55 млрд долларов на борьбу с фентанилом на территории США.

Как сообщало ИА Регнум, российский урановый экспорт до сих пор (вопреки настоянию стран Восточной Европы) не находится под санкциями, в том числе американскими. Хотя намерения такие и есть, пока здравый смысл не даёт им реализоваться. В результате Россия получает от США за такой экспорт около миллиарда долларов в год.

У США больше всего в мире ядерных реакторов — 93, при этом официально разведанных запасов урана всего 1% от мировых.

США сильно нарастили закупки российского урана — до 416 тонн, в 2,2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В Америке есть настроения уйти от зависимости в урановых поставках от России. Сейчас в США обогащением урана занимается только европейский консорциум Urenco (Великобритания, Германия, Нидерланды) в штате Огайо. Примерно треть обогащенного урана, используемого в Соединенных Штатах, импортируется. Теперь поставлена задача добиться независимости от российских услуг по обогащению. Самый быстрый возможный срок — пять лет, максимальный — десять. К 2027 году будет модернизирован завод по обогащению в штате Нью-Мексико, он сможет покрыть примерно 15% потребностей в топливе для АЭС.

США покупают у России не природный уран, добытый из земли, а уран, обогащённый на центрифугах до реакторных кондиций. Они приобретают у России услугу, а не материалы, не сырье, напомнил специалист по атомной энергетике, руководитель Атоминфо-центра Александр Уваров.