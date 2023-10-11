Москва, 11 октября, 2023, 14:59 — ИА Регнум. У российской школы атомной энергетики нет конкурентов в мире, заявил президент Владимир Путин 11 октября на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Иван Шилов ИА Регнум

«Российская инженерная школа по строительству и обслуживанию атомных энергетических объектов не просто сильна, но практически не имеет конкурентов на мировом уровне», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что российские атомщики строят сразу 22 энергоблока за рубежом, а это примерно 80% мирового рынка.

Как сообщало ИА Регнум, 5 октября Путин вместе с премьер-министром Бангладеш Шейхой Хасиной принял участие по видеосвязи в церемонии по случаю завоза ядерного топлива на первый энергоблок АЭС «Руппур». Эту атомную станцию в провинции Пабна строит госкорпорация «Росатом». АЭС будет состоять из двух энергоблоков поколения III+ суммарной мощностью 2400 мегаватт.