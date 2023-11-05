Мелитополь, 5 ноября, 2023, 16:10 — ИА Регнум. Одного из лучших артиллеристов ВСУ Дмитрия «Таксиста» Милютина ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 5 ноября сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Станислав Красильников/РИА Новости Боевая работа РСЗО «Град» по позициям ВСУ

«В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и мотивированных артиллеристов страны», — процитировал канал сообщения украинских СМИ.

Отмечается, что вместе с ним «из-за построения на фронте» погибли офицеры ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные ударили по подразделению ВСУ под Запорожьем в момент награждения личного состава. В их гибели на Украине винят офицера, собравшего военных в одном месте, несмотря на постоянное отслеживание их перемещений российскими войсками.

Министр обороны Украины Рустем Умеров 5 ноября пообещал расследовать случившееся. Речь идёт о 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ «Закарпатье», подразделение потеряло 20 военных.