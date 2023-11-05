Киев, 5 ноября, 2023, 19:27 — ИА Регнум. Статья главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного была обращением к руководству США, чтобы указать на бездействие главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил 5 ноября на телеканале «Прямой» генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос.

Ukraine Presidency// Keystone Press Agency/Global Look Press Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный

«Бездействие со стороны политического руководства привело к тому, что генерал Залужный вынужден выступать», — сказал он.

По мнению Кривоноса, в окружении Зеленского не хотят слышать обращений, но есть надежда, что прислушаются в Белом доме. Отставной генерал сообщил, что на Украине заморозили работу многих предприятий военно-промышленного комплекса. Военачальник назвал это диверсией.

Статью Залужного опубликовал 1 ноября британский журнал The Economist. Украинский генерал заявил, что ВСУ не смогут добиться прорыва российской линии фронта, так как ситуация зашла в тупик, наподобие того, что был в Первую мировую войну.

Зеленский 4 ноября не согласился с мнением главкома ВСУ. Украинский лидер объяснил проблемы контрнаступления украинской армии тем, что небо находится под контролем Воздушно-космических сил России. По его мнению, ситуацию якобы получится изменить с помощью американских истребителей F-16 и усиления украинской системы ПВО.

Бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер 5 ноября заявил, что в Германии поразились заявлению Залужного. Он также заявил, что украинской армии ничего не остается, как переходить в оборону.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 2 ноября заявил ИА Регнум, что в США потребовали от Зеленского успехов ВСУ до конца этого года или его заставят провести выборы весной 2024-го. Причем на пост главы государства может претендовать Залужный.