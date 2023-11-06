Париж, 6 ноября, 2023, 23:24 — ИА Регнум. Запад должен повлиять на проигравшего в конфликте главу киевского режима Владимира Зеленского и подтолкнуть к переговорам с Россией. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Политик призвал прекратить «резню» и вливание миллиардов евро.

«Во что играет Зеленский? Он заявил, что не готов вести переговоры с Россией! Так что он намерен делать? Пожертвовать своим народом «до последнего украинца»? Призовём его к благоразумию, его и тех безумцев, которые подталкивают его к суициду народа», — написал Филиппо в соцсети X.

Он отметил, что и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал, что Украина проиграла и «даже члены НАТО начинают вести переговоры с Россией».

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в интервью NBC пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать в Киев, где собрался объяснить бывшему американскому лидеру невозможность урегулировать конфликт за сутки.

Зеленский отдаёт приказы, невыполнимые для ВСУ. Об этом 6 ноября заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. По его мнению, у Украины уже нет шансов изменить ситуацию и мир становится свидетелем медленной гибели киевского режима.

Тон общения с Западом Владимира Зеленского изменился. Политик намерен сыграть на страхе перед затяжным конфликтом, написало 6 ноября британское издание The Spectator.