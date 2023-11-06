Лондон, 6 ноября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Тон общения с Западом лидера киевского режима Владимира Зеленского изменился. Политик намерен сыграть на страхе перед затяжным конфликтом, пишет 6 ноября британское издание The Spectator.

Ukrinformukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский

Прежде Киев занимал позицию «дайте нам больше, и мы сможем быстро победить». Теперь она изменилась на «дайте нам больше, или это затянется на неопределенный срок», указано в материале.

Зеленский рассчитывает, что сыграет на страхе Запада перед затяжным конфликтом с Россией, отмечает автор статьи Марк Галеотти. Он полагает, что президент РФ Владимир Путин тоже включил в свою стратегию пункт об усталости украинских партнёров, которая постепенно растёт, и их нежелании затягивать конфликт.

Автор добавил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может легкомысленно отрицать подобные настроения Запада. Однако премьер-министр Италии Джорджа Мелони подтвердила это в беседе с российскими пранкерами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Мелони в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом призналась, что «многие устали» от конфликта на Украине, а контрнаступление ВСУ ничего не изменило. Глава офиса лидера киевского режима Андрей Ермак осудил слова итальянского премьера, призвал её вспомнить уроки истории и заявил, что мир ждут трудности, если люди с «усталостью» перестанут поддерживать Украину.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 1 ноября призвал страны Запада признать провал контрнаступления ВСУ и поражение Зеленского, а также перестать посылать Украине «оружие и миллиарды». Позднее Филиппо возмутился из-за отказа Зеленского от переговоров с Россией на фоне тяжёлого положения ВСУ.