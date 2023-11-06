Киев, 6 ноября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский пригласил экс-президента США Дональда Трампа приехать в Киев, где он объяснит бывшему американскому лидеру невозможность урегулировать конфликт с Россией за сутки. Об этом он заявил в интервью NBC.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС Дональд Трамп

По его словам, если Трамп сможет приехать в Киев, ему «понадобится 24 минуты, чтобы объяснить экс-президенту США, что он не может управлять этой войной».

Трамп «не может принести мир» из-за якобы президента России Владимира Путина, добавил он.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как неоднократно заявлял Трамп, для урегулирования конфликта на Украине ему понадобилось бы лишь 24 часа. Но для этого ему необходимо вновь стать президентом США.

Экс американский лидер указал, что Киев мог бы избежать эскалации конфликта с Россией, если бы согласился отказаться от части территорий. По мнению Трампа, подобное соглашение позволило бы киевским властям сохранить страну.

В августе президент России Владимир Путин заявил, что действия России на Украине продиктованы только желанием прекратить развязанную Западом войну. Выступая по видеосвязи на саммите БРИКС в ЮАР, глава государства напомнил об антиконституционном госперевороте на Украине, который произошёл при поддержке Запада. Как добавил российский лидер, после него против несогласных развязали жестокую войну на истребление.

До этого президент неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от мирных переговоров, однако ключ к решению проблемы Украины — на стороне западных стран.