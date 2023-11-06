Москва, 6 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по танцам на льду Роман Костомаров сообщил в кулуарах федерального просветительского марафона «Знание. Первые», что провёл тренировку по боксу без своего нового протеза.

Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство РИА Новости Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров

«Спортзал у меня был всегда. Я даже пару дней назад сходил на бокс, правда, без протеза. Но всё равно можно тренироваться и прогрессировать, потому что любая тренировка укрепляет ноги, руки, дух. И я делаю это с удовольствием», — сказал он.

Костомаров отметил, что главной своей целью считает возвращение на лёд на коньках. Он признался, что это будет не то катание, которое было раньше, но почувствовать лёд для него всё равно очень важно.

«Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», — сказал фигурист.

Костомаров также рассказал о своих мыслях в период болезни и отметил, что больше всего ему помогла поддержка близких.

«Первое время я думал, зачем я вообще выжил и как теперь жить дальше? Но мне помогла поддержка моей жены Оксаны, моей мамы, моего брата, которые говорили: «Мы пройдём этот путь с тобой, всё будет хорошо». Без поддержки близких вылезти из такого болота очень сложно», — сказал он.

Фигурист отметил, что свою роль в восстановлении сыграл спортивный характер, потому что на протяжении карьеры приходится часто сталкиваться с трудностями и преодолевать себя. По его словам, спорт воспитывает упорство.

Как передавало ИА Регнум, 10 января олимпийского чемпиона госпитализировали с пневмонией, в больнице он провёл 175 дней. У фигуриста развился некроз, он перенёс несколько ампутаций на руках и ногах. После выхода из клиники и протезирования Костомаров приступил к тренировкам.

Ранее Костомаров впервые сел за руль после перенесённых ампутаций и протезирования. Он признался, что очень рад вернуться за руль — «счастья полные штаны», и рассказал, что тренируется водить машину на трассе, не развивая пока большую скорость.