Москва, 6 ноября, 2023, 18:51 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров заявил, что уверен в том, что в будущем встанет на коньки и сможет кататься. Об этом спортсмен рассказал на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Владимир Смирнов/ТАСС Фигурист Роман Костомаров на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках выставки-форума «Россия»

«Конечно, кататься как раньше я не буду, там (необходимы. — Прим. ред.) очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился, но кататься точно буду. Я выходил на лёд в шоу Ильи Авербуха в кроссовках, а привык в коньках. Хочу выйти в коньках и почувствовать то, что чувствовал раньше», — сказал фигурист.

Костомаров добавил, что после болезни кружиться на льду ему будет гораздо сложнее.

Ранее олимпийский чемпион впервые сел за руль после перенесённых ампутаций и протезирования. Костомаров признался, что очень рад вернуться за руль — «счастья полные штаны», и рассказал, что тренируется водить машину на трассе, не развивая пока большую скорость.

Также фигурист показал, как выполняет повороты и развороты. По его словам, крутить руль ему вполне комфортно, только в левой руке возникают неприятные ощущения.

Как передавало ИА Регнум, 10 января Костомарова госпитализировали с пневмонией, в больнице он провёл 175 дней. У фигуриста развился некроз, он перенёс несколько ампутаций на руках и ногах. После выхода из клиники и протезирования Костомаров приступил к тренировкам.