Москва, 29 июля, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров в ходе тренировок для реабилитации после протезирования достиг прогресса, теперь он может подниматься на высокое препятствие. Спортсмен выложил видео с реабилитации 29 июля в Telegram-канале.

Кадр из видео

«Два месяца назад эта высота казалась невозможной… а нет, это только казалось», — прокомментировал Костомаров новое достижение.

Он добавил, что будет продолжать тренировки.

Костомаров стал олимпийским чемпионом в 2006 году. Он также дважды становился чемпионом мира по фигурному катанию.

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Спортсмен попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Длительное время находился в медикаментозной коме. Из-за развившегося некроза Костомарову ампутировали ноги ниже колен и пальцы на руках. Выписали его в июле после 175 дней лечения.

Ранее Костомаров уже выкладывал видео с тренировок. Он шагал по отдельно стоящим ступеням, сохраняя баланс.