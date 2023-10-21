Вашингтон, 21 октября, 2023, 09:25 — ИА Регнум. Суд штата Нью-Йорк оштрафовал экс-президента США Дональда Трампа на пять тысяч долларов за то, что бывший американский лидер сохранил в интернете публикацию, которую ранее суд предписал удалить. Об этом 20 октябре сообщило агентство Associated Press.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По информации источника, судья Артур Энгорон в письменном постановлении указал на то, что он «настроен намного серьёзнее, чем просто ограничиваться предупреждением», однако фактически назначил номинальный штраф, потому что представители экс-президента заверили его в том, что это не намеренное нарушение и оно произошло в первый раз.

В начале октября Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social совместное фото сотрудницы Энгорона с лидером демократического большинства в Сенате Чаком Шумером. В подписи к фотографии экс-президент написал, что женщина является подругой законодателя.

Трамп убрал пост из соцсети после предписания суда, однако, по данным телекомпании NBC, публикацию сохранили на сайте предвыборной кампании Трампа, на котором её можно было видеть в открытом доступе на протяжении 17 дней, после чего её удалили по отдельному предписанию суда.

Как сообщало ИА Регнум, в августе против Трампа официально выдвинули обвинения в попытке вмешаться в процесс президентских выборов в 2020 году, на которых победил нынешний президент США Джо Байден. Экс-президента арестовали, но почти сразу выпустили под залог в $200 тыс.

В интервью NBC Трамп заявил, что не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений и что в уголовном преследовании виновата администрация США, указаниям которой следует генпрокуратура страны.

Позднее генпрокурор США Мерри Гарленд заявил о готовности подать в отставку в случае, если Байден попытается вмешаться в расследование дела Трампа. Гарленд отметил, что действующий американский президент ещё ни разу не пытался этого сделать.