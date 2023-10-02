Вашингтон, 2 октября, 2023, 06:36 — ИА Регнум. Генеральный прокурор США Меррик Гарленд заявил о готовности уволиться с поста, если глава Белого дома Джо Байден попытается вмешаться в расследование дела его предшественника Дональда Трампа. Об этом он сказал в интервью телеканала CBS.

Иван Шилов ИА Регнум Дональд Трамп и Джо Байден

Юрист заверил в отсутствии общения с Байденом и его администрацией на тему расследования в отношении Трампа. Байден ни разу не пытался вмешиваться в процесс расследования, заверил Герланд.

На вопрос о его возможной реакции на предложение Байдена принять меры в отношении расследования Трампа генпрокурор ответил, что при необходимости подал бы в отставку, но смысла в этом нет.

Гарланд подчеркнул беспристрастность всех прокуроров министерства юстиции США, они не позволяют партийным соображениям играть чью-либо роль в своих решениях.

Как сообщало ИА Регнум, экс-президент США Дональд Трамп намерен лично присутствовать на судебном заседании в Нью-Йорке по гражданскому делу о мошенничестве. Слушание намечено на понедельник, 2 октября. Трамп планирует быть на нём вместе со своими адвокатами. В связи с приездом бывшего президента США в суде готовятся обеспечить дополнительные меры безопасности с привлечением городской полиции.

Ранее Трамп в интервью NBC News заявлял, что не беспокоится из-за выдвинутых против него обвинений и не боится попасть в тюрьму. Он в очередной раз обвинил в организации своего уголовного преследования действующую администрацию США и заявил, что генеральная прокуратура страны действует по её указаниям.

Против Трампа 1 августа были официально выдвинуты обвинения в попытке помешать утвердить итоги президентских выборов 2020 года в США, на которых победу одержал Джо Байден. 24 августа Трампа взяли в Джорджии под арест и практически сразу выпустили под залог в 200 тысяч долларов.