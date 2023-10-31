Киев, 31 октября, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Посольство Украины в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с просьбой пресечь перекрытие границы двух стран протестующими, об этом сообщил украинский посол в Варшаве Василий Зварыч в комментарии агентству «Укринформ».

Иван Шилов ИА Регнум

Речь идёт о предупреждении польских водителей грузовиков, которые угрожают блокировать границу с 3 ноября.

Украинский посол заявил, что Киев надеется на то, что власти Польши смогут договориться с авторами ультиматума. Зварыч утверждает, что в случае перекрытия границы будет нанесен ущерб имиджу Варшавы и польским предпринимателям, которые стремятся реализовывать проекты на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября Польша, Венгрия и Словакия продлили ограничения на ввоз украинской агропродукции. До этой даты в ЕС действовало общее эмбарго на импорт зерна из Украины.

В ответ на действия Варшавы, Будапешта и Братиславы Киев 18 сентября подал на них иски во Всемирную торговую организацию (ВТО). В свою очередь, польские власти пригрозили Украине блокировкой её попыток вступить в ЕС, если та продолжит поставлять своё зерно на рынок Польши

20 сентября депутат Сейма Польши Кшиштоф Босак, возглавляющий фракцию «Конфедерация», опубликовал видео, на котором он стоит перед украинским посольством в Варшаве. В руках у него был «счёт» в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу), который он «выставил» Киеву за помощь, оказанную Украине польскими властями.