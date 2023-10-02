Киев, 2 октября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Украина пригласила Польшу на форум военной индустрии в Киев, но польские власти ответили отказом. Об этом 2 октября заявил посол Украины в Варшаве Василий Зварыч.

Иван Шилов ИА Регнум

«Польша была одной из первых приглашённых стран, но приглашения не приняла. Нет причин обвинять Украину из-за того, что Польши не было», — сказал дипломат в интервью телеканалу TVN24.

Киевский форум состоялся 29 сентября, на нём украинские компании подписали 20 соглашений с зарубежными партнёрами, в том числе о производстве беспилотников и боеприпасов. Среди приглашённых стран были Великобритания, Германия, США, Турция, Чехия, Швеция и другие государства.

Как сообщало ИА Регнум, после того как Польша, Венгрия и Словакия ввели ограничения на импорт украинской агропродукции, Киев подал иски в ВТО. Братислава, Варшава и Будапешт ввели ограничения после отмены Еврокомиссией общего эмбарго на ввоз зерна из Украины в Евросоюз 15 сентября.

Позднее издание Rzeczpospolita сообщило об отмене встречи президента Польши Анджея Дуды с главой киевского режима Владимиром Зеленским, запланированной на 78-ю сессию Генеральной ассамблеи ООН. Официальной причиной назвали изменение расписания польского лидера. После этого, во время выступления на ГА, Дуда сравнил Украину с утопающим, которыйтащит на дно того, кто его спасает, и заявил, что Польша в этой ситуации будет действовать в своих интересах.

Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус 18 сентября заявил, что если Украина будет продолжать поставлять своё зерно на рынок Польши, Варшава заблокирует её попытку вступить в ЕС. Он подчеркнул необходимость направлять его в нуждающиеся страны, а не в Европу и не конкретно в Польшу. Телус отметил, что польское правительство в первую очередь соблюдает интересы собственных фермеров, и назвал естественным, что Украина продвигает свои интересы.

После этого, 20 сентября, депутат Сейма Польши, возглавляющий фракцию «Конфедерация», Кшиштоф Босак «выставил счёт» Украине за всю помощь, которую Варшава оказывала Киеву, в размере 101 млрд злотых (более $23 млрд по курсу). Парламентарий опубликовал видео, на котором он стоит перед украинским посольством в Варшаве и держит в руках соответствующий счёт.