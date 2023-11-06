Минобороны показало видео уничтожения позиций 81-й бригады ВСУ
Москва, 6 ноября, 2023, 13:57 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения позиций 81-й бригады ВСУ. Видео опубликовано 6 ноября в Telegram-канале ведомства.
«Российские артиллеристы прореживают ряды 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ в районе Белогоровки», — говорится в сообщении.
Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении ВСУ. Отмечается, что танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.
Ранее военное ведомство опубликовало видео уничтожения опорных пунктов украинских войск. Артиллерия Южной группировки войск уничтожила опорные пункты, укрытия и штурмовые группы ВСУ.
Также Минобороны показало кадры уничтожения укреплений и мест хранения боекомплектов ВСУ в районе Спорного в ДНР, а также позиции боевиков украинской 108-й отдельной горно-штурмовой бригады.