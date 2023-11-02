Москва, 2 ноября, 2023, 10:29 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало видео уничтожения на запорожском направлении немецкого танка Leopard, стоящего на вооружении Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА Регнум

«Российскими военнослужащими операторами FPV-дронов точным ударом была уничтожена боевая машина, поставляемая странами НАТО в ВСУ», — говорится в сообщении ведомства.

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В Минобороны отметили, что танк ликвидировали при попытке атаковать позиции российских подразделений.

Как 1 ноября передавало ИА Регнум, немецкая газета Bild отметила, что ВСУ вынуждены бросать на поле боя подбитые танки, поставленные Западом, так как российские военные не дают ей забрать повреждённую военную технику в тыл для ремонта. В обзоре показали кадры с подбитым российскими военными на южной части фронта немецким танком Leopard 2A4, который ВСУ оставили на поле боя.

Официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков 1 ноября сообщил, что за сутки ВСУ потеряли на запорожском направлении 80 военных, а также три бронемашины и два автомобиля.