Москва, 29 октября, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов украинских войск. Видео опубликовано 29 октября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Артиллерия Южной группировки войск уничтожила опорные пункты, укрытия и штурмовые группы ВСУ», — говорится в сообщении.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3842786" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, Минобороны показало кадры уничтожения укреплений и мест хранения боекомплектов ВСУ в районе Спорного в ДНР, а также позиции боевиков украинской 108-й отдельной горно-штурмовой бригады.

28 октября Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций боевиков ВСУ в районе Спорного. На кадрах видно, как российские военные целятся и бьют по позициям противника, находящимся в поле и среди деревьев. После ударов вверх поднимается дым и начинается возгорание.