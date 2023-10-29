Москва, 29 октября, 2023, 13:26 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения укреплений и мест хранения боекомплектов ВСУ. Видео опубликовано 29 октября в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Точными ударами беспилотников Южной группировки войск были уничтожены позиции боевиков 108-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что операторы беспилотников уничтожили укрепления и полевые места хранения боекомплектов ВСУ в районе Спорного в ДНР.

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Как передавало ИА Регнум, 28 октября Минобороны показало видеокадры уничтожения позиций боевиков ВСУ в районе Спорного. На кадрах видно, как российские военные целятся и бьют по позициям противника, находящимся в поле и среди деревьев. После ударов вверх поднимается дым и начинается возгорание.

Ранее Минобороны России опубликовало кадры уничтожения подразделениями Воздушно-десантных войск (ВДВ) живой силы ВСУ в лесопосадках на артёмовском направлении при помощи FPV-дронов. На кадрах видно, как осуществляется запуск FPV-дронов с прикреплёнными боеприпасами, а также демонстрируется поражение позиций противника, зафиксированное средствами объективного контроля.