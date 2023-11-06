Москва, 6 ноября, 2023, 09:28 — ИА Регнум. В отношении подозреваемого в стрельбе около ресторана в Москве возбудили уголовное дело. Об этом 6 ноября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Global Look Press/Nikolay Gyngazov

Она отметила, что 5 ноября у ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной, между гражданами произошёл конфликт на бытовой почве, который перерос в потасовку. В какой-то момент один из участников конфликта из травматического оружия причинил ранения четверым оппонентам, уточнила Волк, добавив, что полицейские оперативно задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции.

Уточняется, что пострадавшие получили телесные повреждения различной степени тяжести, они были направлены в медучреждение.

В отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения следователи возбудили уголовное дело по признакам хулиганства, сообщила Волк.

Как передавало ИА Регнум, ранее в СМИ сообщили, что мужчина, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, по предварительным данным, имеет разрешение на ношение оружия. Инцидент произошёл вечером 5 ноября на Шлюзовой набережной, возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky. Место происшествия оцепили. Расследование координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова.