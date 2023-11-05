Москва, 6 ноября, 2023, 00:23 — ИА Регнум. Мужчина, который устроил стрельбу у ресторана в центре Москвы, по предварительным имеет разрешение на ношение оружия, сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

Иван Шилов ИА Регнум

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, стрелявший пытался скрыться. Она также заявила, что он стрелял из травматического оружия в ходе потасовки, которая началась из-за бытовой ссоры. В ходе конфликта четверо мужчин получили ранения, их положили в больницу.

Инцидент произошёл вечером 5 ноября на Шлюзной набережной, возле ресторана Brauhaus Moscow Paveletsky. Злоумышленника задержали. Известно, что это 37-летний мужчина.

«Рен ТВ» сообщил, что пострадали Андросов А. Ю. (39 лет), Булдин С. В. (47 лет), Гусаревич О. Л. (21 год), Лебедев Д. А. (42 года). Стрелявший предположительно был посетителем ресторана.

Место происшествия оцепили. Расследование координирует Замоскворецкий межрайонный прокурор Елена Маликова. Прокуратура Москвы держит на контроле вопрос о возбуждении уголовного дела.