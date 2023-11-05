Киев, 5 ноября, 2023, 21:58 — ИА Регнум. Командование ВСУ обдумывает планы по смене стратегии боевых действий против России в поисках возможностей изменить ситуацию на фронте, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский 5 ноября на телеканале NBC News.

«Наши военные придумывают разные планы, разные операции, чтобы быстрее продвинуться вперед и неожиданно нанести удар по Российской Федерации», — сказал он.

Зеленский также заявил, что не согласен с утверждением о тупике на фронте, в котором оказались ВСУ. Он также не согласился с мнением американских военных чиновников, что украинская армия не сможет добиться успехов.

Украинский лидер также призвал США поставлять больше оружия и отметил, что внимание Вашингтона к Украине, похоже, ослабевает из-за обострения на Ближнем Востоке.

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал 1 ноября статью, в которой заявил, что ситуация на фронте зашла в тупик. По его мнению, ВСУ не смогут добиться значимых успехов, пока не получат прорывных технологий.

Генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос 5 ноября заявил, что главком ВСУ сделал этот шаг из-за бездействия Зеленского, рассчитывая достучаться до США. По информации генерала, в окружении украинского лидера не хотят слышать обращений.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин 2 ноября заявил ИА Регнум, что Вашингтон требует от Зеленского успехов ВСУ до конца года или ему придётся согласиться на выборы весной 2024-го. По мнению эксперта, Залужный может занять пост лидера Украины, если этого захотят с США.