Берлин, 5 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Немцев поразило заявление главкома ВСУ Валерия Залужного о зашедших в тупик боевых действиях на Украине. Об этом рассказал 5 ноября бригадный генерал бундесвера в отставке Хельмут Ганзер.

Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press Главком ВСУ Валерий Залужный

«Да, это тупиковая ситуация, для многих это откровенно поразительно, для многих комментаторов в Германии», — заявил он в эфире телеканала Phoenix.

Как отметил Ганзер, украинским военным ничего не осталось, кроме длительного позиционного противостояния вопреки желаниям их командования. По мнению генерала, Киеву необходимо ещё больше западной поддержки, но при этом ВСУ вместо попыток наступления уйдут в оборону.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и ВСУ ничего не добьются. По его утверждению, сейчас стороны достигли определённого уровня развития технологий, потому не произойдёт никакого прорыва. После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не согласны с заявлениями Залужного, и добавил, что Киеву стоит как можно скорее понять, что у него нет перспективы победы на поле боя.

Позднее замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква раскритиковал Залужного и отметил, что его слова вызвали панику среди киевских партнёров с Запада. Жовква пояснил, что ему позвонил руководитель кабинета одного из западных лидеров с вопросом о том, что ему доложить начальству.

В свою очередь полковник британской армии в отставке Ричард Кемп согласился с Залужным и отметил, что Украина упустила свой лучший шанс на победу в конфликте. По его словам, наступление ВСУ выдыхается и заходит в тупик, в то время как стратегия президента России Владимира Путина по ослаблению поддержки украинской стороны Западом себя оправдала.