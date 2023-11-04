Киев, 4 ноября, 2023, 08:16 — ИА Регнум. Заместитель главы офиса главы киевского режима Игорь Жовква раскритиковал главкома ВСУ Валерия Залужного за его слова о зашедшем в тупик конфликте на Украине. Он заявил об этом 4 ноября в эфире украинского телемарафона.

Mil. gov. ua Валерий Залужный

«На месте военных, я считаю, самое последнее, что бы я делал, — это комментировал для прессы, для открытой публики то, что происходит на фронте, то, что может произойти на фронте, какие-то варианты», — сказал Жовква, говоря о заявлениях главкома украинской армии.

Замглавы офиса отметил, что эти слова вызвали панику среди поддерживающих Киев партнёров из стран Запада, и пояснил, что ему позвонил руководитель кабинета одного из западных лидеров с вопросом о том, что ему доложить начальству.

«Мы такого эффекта хотели достичь этой статьей?» — посетовал он.

По словам Жовквы, эта публикация вызвала много вопросов и у жителей Украины, и дала меньше ответов, чем поставила вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и украинские войска не смогут добиться успехов. По его утверждению, сейчас стороны достигли определённого уровня развития технологий, «как в Первую мировую», и потому не произойдёт «красивого прорыва».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 2 ноября, что в Кремле не согласны с заявлениями Залужного. Представитель Кремля добавил, что Киеву стоит как можно скорее понять, что у него нет перспективы победы на поле боя.