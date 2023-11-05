Лондон, 5 ноября, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Украина упустила свой самый лучший шанс на победу в конфликте с Россией. Такое мнение 4 ноября высказал полковник британской армии в отставке Ричард Кемп в статье для издания The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ситуации, когда она [Украина] лишена нужного ей для победы оружия, а внимание мира смещается в сторону Израиля, перспективы [Киева победить в конфликте] выглядят плачевными», — написал он.

По словам автора, контрнаступление украинской армии выдыхается и заходит в тупик.

«Даже это может быть оптимистичным взглядом, поскольку Россия, несомненно, готовит своё собственное наступление против измотанной украинской армии», — заметил Кемп.

Эксперт уточнил, что стратегия президента России Владимира Путина ослабить поддержку украинской стороны западными странами оправдала себя как нельзя лучше, а Запад помог Москве, проявляя нерешительность в вопросе поставок ВСУ вооружений.

«Всё это поставило Украину в тяжёлое положение. Европейские лидеры, многие из которых колебались с самого начала, теперь имеют мало надежды на то, что их военная помощь станет залогом успеха на поле боя», — заключил отставной военный, добавив, что существует усталость от этой ситуации и желание заключить сделку с Кремлем по прекращению конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о своём несогласии с мнением главкома ВСУ Валерия Залужного о том, что украинский конфликт зашёл в тупик. По его словам, положение украинской армии смогут спасти поставки американских истребителей F-16 и усиление противовоздушной обороны.

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил 2 ноября, что все подготовленные бойцы украинской армии либо погибли, либо получили ранения. Эксперт добавил, что Киеву приходится готовить резервы ВСУ из мужчин, никогда не державших оружие в руках.

Глава Минобороны Сергей Шойгу 1 ноября заявил, что Вооружённые силы России продолжают продвигаться вперёд и занимать более выгодные рубежи в зоне спецоперации. По его словам, российские военные проводят активную оборону и наносят поражение противнику.