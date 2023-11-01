Москва, 1 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Подразделения российской армии в зоне специальной военной операции (СВО) продолжают продвигаться вперёд и занимать более выгодные рубежи, сообщил 1 ноября на селекторном совещании глава Минобороны Сергей Шойгу.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В ходе боёв обо отличились 25-я, 138-я и 114-я мотострелковые бригады», — добавил он.

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Шойгу также сообщил, что российские войска проводят активную оборону и наносят поражение противнику. Министр заявил об истощении сил ВСУ и деморализации бойцов противника. Украинская армия проводит безуспешные атаки и несёт большие потери, добавил глава Минобороны.

Советник главы ДНР Ян Гагин 21 октября сообщил, что российская армия продвигается вперёд по всем направлениям в течение последних недель. Он подчеркнул, что инициатива находится на стороне российских бойцов.

Бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон 28 октября заявил, что украинские военные утратили контроль над ситуацией на фронте. По его данным, российские войска стали разворачивать действия, применять больше танков и бронетехники на отрытых пространствах.