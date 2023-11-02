Киев, 2 ноября, 2023, 17:07 — ИА Регнум. Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы экономист Олег Соскин заявил, что для подготовки украинской армии необходимо пять-шесть лет. По его словам, те военнослужащие, которых обучили, получили ранения или погибли, а резервов нет. Об этом он рассказал в авторской передаче на YouTube-канале.

Кадр из видео Олег Соскин.

Говоря о переброске украинских военных с южного направления на Авдеевку, Соскин сказал, что это может свидетельствовать о нехватке резервных войск. При этом готовить их приходится из мужчин, никогда не державших оружие, добавил он.

Очевидные преимущества российской армии над украинской отметил главком ВСУ Валерий Залужный. В статье для Economist он написал, что силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и Воздушно-космические силы (ВКС) значительно превосходят украинские. Например, ВКС РФ продолжают создавать новые ударные эскадрильи.

Говоря про средства РЭБ, Залужный отметил, что Россия их модернизировала, что привело к низкой эффективности снарядов Excalibur с GPS-наведением. Также украинский главком обратил внимание на сильно улучшенную россиянами контрбатарейную стрельбу. Этого удалось добиться, как отметил Залужный, во многом благодаря беспилотным барражирующим боеприпасам «Ланцет».

Украинская армия начала 4 июня контрнаступление на нескольких направлениях — Запорожском, Южнодонецком и Артёмовском. Президент России Владимир Путин в сентябре заявлял, что это не привело ни к каким результатам, а счёт погибших бойцов ВСУ пошёл на десятки тысяч.