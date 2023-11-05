Вашингтон, 5 ноября, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Официальные лица Соединённых Штатов в частном порядке дали Израилю рекомендации по сокращению жертв среди мирных жителей сектора Газа. Об этом 4 ноября написала газета The New York Times со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА Регнум

По данным издания, 3 ноября американский госсекретарь Энтони Блинкен в ходе своего визита в Израиль провёл беседу с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху по поводу «конкретных шагов», которые, как уверены США, Тель-Авиву необходимо предпринять для сведения к минимуму жертв среди гражданских лиц.

Уточняется, что это же Блинкен повторил в Иордании, когда 4 ноября провёл встречу с лидерами арабских стран.

«Официальные лица США, говорившие на условиях анонимности… заявили, что был ряд разговоров, в которых они советовали своим израильским коллегам применять более взвешенный подход в своих операциях», — говорится в публикации.

Как считают американские официальные лица, Тель-Авив может сократить число погибших в Газе, если улучшит «методы нанесения ударов по лидерам ХАМАС», будет собирать больше разведданных о командно-контрольных сетях палестинского движения перед своими ударами, станет использовать бомбы поменьше для разрушения сети туннелей и использует своих военных для отделения мест скопления мирных жителей от боевиков ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 5 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об обнаружении на севере Газы«множества точек доступа» в подземные тоннели ХАМАС. Израильские военные ведут крупномасштабную операцию по обнаружению и уничтожению таких тоннелей.

Военное крыло палестинского движения 4 ноября заявило, что свыше 60 заложников стали жертвами ударов ЦАХАЛ по сектору Газа. Отмечалось, что тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками и их невозможно достать из-за продолжающихся израильских обстрелов.

Палестинское агентство WAFA 5 ноября сообщило, что не менее 51 человека погибли в результате удара армии Израиля по лагерю для беженцев Аль-Магази в центральной части Газы. Ещё десятки мирных жителей пострадали.