Рамалла , 5 ноября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 51 человек погиб в результате удара израильских войск по лагерю для беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

Кроме того, ещё десятки человек получили ранения.

Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла лагерь для беженцев Джабалия в секторе Газа. Палестинская сторона заявила, что при ударе погибли и пострадали примерно 400 человек.

1 ноября израильские военные нанесли по этому объекту повторный удар. При этом WAFA сообщило, что из-за новой атаки погибли десятки людей.

После указанных обстрелов Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к властям Израиля и предупредило, что удары израильских войск по лагерю беженцев могут быть приравнены к военным преступлениям.

4 ноября ЦАХАЛ обстрелял машины скорой помощи возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, в результате чего, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 15 человек. Антониу Гутерриш назвал эту атаку «ужасным событием». Он также отметил, что в Газе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация из-за отсутствия лекарств, воды и продовольствия.