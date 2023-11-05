СМИ сообщили о гибели более 50 человек при новом ударе по лагерю в Газе
WAFA: при ударе Израиля по лагерю Аль-Магази в Газе погибли более 50 человек
Рамалла , 5 ноября, 2023, 04:07 — ИА Регнум. По меньшей мере 51 человек погиб в результате удара израильских войск по лагерю для беженцев Аль-Магази в центральной части сектора Газа, сообщает палестинское агентство WAFA.
Кроме того, ещё десятки человек получили ранения.
Как сообщало ИА Регнум, 31 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обстреляла лагерь для беженцев Джабалия в секторе Газа. Палестинская сторона заявила, что при ударе погибли и пострадали примерно 400 человек.
1 ноября израильские военные нанесли по этому объекту повторный удар. При этом WAFA сообщило, что из-за новой атаки погибли десятки людей.
После указанных обстрелов Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к властям Израиля и предупредило, что удары израильских войск по лагерю беженцев могут быть приравнены к военным преступлениям.
4 ноября ЦАХАЛ обстрелял машины скорой помощи возле больницы «Аш-Шифа» в Газе, в результате чего, по данным телеканала Al Jazeera, погибли 15 человек. Антониу Гутерриш назвал эту атаку «ужасным событием». Он также отметил, что в Газе сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация из-за отсутствия лекарств, воды и продовольствия.