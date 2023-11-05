Газа, Палестина, 5 ноября, 2023, 04:19 — ИА Регнум. Более 60 заложников стали жертвами ударов Армии обороны Израиля по сектору Газа. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщило военное крыло палестинского движения ХАМАС «Бригады Аль-Кассам».

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«С 7 октября и по настоящий момент израильские обстрелы Газы привели к гибели более 60 пленных… После поисковых операция тела 23 из них по-прежнему находятся под обломками», — говорится в сообщении.

Отмечается, что достать тела остальных погибших на данный момент не представляется возможным из-за продолжающихся атак со стороны израильских войск.

Как передавало ИА Регнум, 3 ноября член политбюро палестинского движения ХАМАС Гази Хамад в интервью телеканалу NBC заявил о готовности пойти на полный компромисс с Израилем по обмену пленными. Он добавил, что в движении заинтересованы в возвращении людей домой, в том числе чтобы назад вернулись и палестинцы, находящиеся в заключении в Израиле.