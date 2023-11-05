Газа, Палестина, 5 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Военнослужащие Армии обороны Израиля обнаружили на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные тоннели палестинского движения ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ 5 ноября.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Военные Армии обороны Израиля обнаружили множество точек доступа в ходе оперативной деятельности на севере Газы», — говорится в сообщении, опубликованном на странице ЦАХАЛ в социальной сети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что израильские военные проводят крупномасштабную операцию по обнаружению и уничтожению таких тоннелей.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что ХАМАС накопило количество запасов, которых хватит для ведения боевых действий в условиях блокады в течение трёх-четырёх месяцев. Продукты питания, вода, медикаменты, оружие, топливо и боеприпасы размещены в подземных тоннелях, протяжённость которых составляет десятки километров.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари в ходе пресс-конференции сообщил, что израильские войска с начала боевых действий ликвидировали в секторе Газа в общей сложности 10 полевых командиров ХАМАС.