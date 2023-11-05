Авдеевка, ДНР, 5 ноября, 2023, 09:30 — ИА Регнум. Российские военные в районе города Авдеевки в ДНР уничтожили танк ВСУ точным ударом, сообщили 5 ноября в Минобороны.

Павел Лисицын/РИА Новости

Танк ВСУ попытался атаковать позиции подразделения российских войск. Операторы противотанковых управляемых ракетных комплексов уничтожили украинскую технику точным ударом.

Минобороны 4 ноября сообщило, что российские военные на донецком направлении подбили украинский танк Leopard германского производства.

Российский военнослужащий 5 ноября сообщил, что военные группировки войск «Юг» не позволили украинским войскам эвакуировать подбитый в районе Авдеевки Leopard.

Миномётчики открыли огонь при попытке ВСУ эвакуировать танк. Затем российские военные применили барражирующий боеприпас «Ланцет» и окончательно вывели Leopard из строя.