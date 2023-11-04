Москва, 4 ноября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Подразделения Южной группировки российских войск, действующие на донецком направлении, за сутки в ходе боёв с украинской армией уничтожили танк Leopard, две бронемашины и три автомобиля, кроме того, ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, заявил 4 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 42-й механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики», — сообщил он.

Также российские артиллеристы в результате контрбатарейной борьбы нанесли удары по РСЗО «Ураган», двум гаубицам «Мста-Б», двум САУ «Гвоздика», двум РСЗО «Град», гаубице Д-30 и произведённой в США радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс подсчитал, что российские подразделения только за последние две недели уничтожили до 19 танков Leopard 2, включая Stridsvagn 122 — шведскую сверхбронированную модификацию немецкого танка. Это почти четверть от всех поставленных до этого на Украину танков Leopard 2.

В Берлине 2 ноября сообщили, что передали Киеву ещё25 танков. Но это уже не новые машины, а Leopard 1A5, производство которых прекратилось в 80-х годах прошлого века.