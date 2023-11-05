Донецк, 5 ноября, 2023, 08:30 — ИА Регнум. Военные российской группировки войск «Юг» сорвали попытку украинской армии эвакуировать с поля боя для ремонта немецкий танк Leopard 2, который удалось подбить в районе Авдеевки (ДНР). Об этом 5 ноября рассказал один из российских военных этой группировки.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ребята из 114-й ОМСБр (отдельная мотострелковая бригада. — Прим. ред.) его подожгли, они (экипаж) выбежали, начала ехать техника в сторону «Леопарда», чтобы забрать его», — рассказал он в беседе с «РИА Новости».

Источник уточнил, что после этого российские миномётчики начали бить в район подбитого танка, чтобы техника ВСУ отошла от него, что и удалось реализовать.

«Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект. — Прим. ред.), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», — отметил военный.

На выложенных в интернет кадрах, снятых с беспилотника, видно, как стоящий подбитый Leopard 2 поражает барражирующий боеприпас «Ланцет».

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс написал, что ВС России за две недели уничтожили четверть поставленных Киеву Западом немецких танков Leopard 2. Эксперт отметил, что в это число вошли шведские боевые машины Strv 122, являющиеся сверхбронированной модификацией немецкого танка.

Немецкая газета Bild пожаловалась на то, что ВСУ вынуждены бросать на поле боя подбитые западные танки, так как российские военные не позволяют им забрать повреждённую технику в тыл для ремонта. Журналисты отметили, что ВС России продолжают уничтожение поставленной ВСУ немецкой военной техники.