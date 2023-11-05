Грозный, 5 ноября, 2023, 04:55 — ИА Регнум. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев поздравил сына главы республики Рамзана Кадырова Адама Кадырова с назначением на «важную должность» в службе безопасности руководителя региона. Об этом чиновник написал в своём Telegram-канале.

Telegram-канале Ахмеда Дудаева Адам Кадыров и Ахмед Дудаев

«От всей души поздравляю… Адама Кадырова с назначением на важную должность в службе безопасности Главы ЧР», — говорится в сообщении.

При этом Дудаев не указал, о какой конкретно должности ведётся речь. Чиновник отметил, что Адам Кадыров проявил себя как смелый и отважный патриот, а также как человек, который готов «заступаться за религию».

Министр также напомнил, что 15-летний сын руководителя республики уже несколько раз совершал выезды в зону специальной военной операции. Кроме того, что Дудаев добавил, что о «храбром нраве и сильном характере» Кадырова-младшего знают все.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Рамзан Кадыров опубликовал в своём Telegram-канале видео, на котором Адам Кадыров избивает арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля. 6 октября стало известно, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя Чеченской Республики.

15 октября Рамзан Кадыров назвал своего сына Адама героем всех мусульман. Он также опубликовал видеоролик, где показан кадр с его сыном, стоящим на фоне флага Чечни.

24 октября появилась информация, что Адама Кадырова удостоили второй по значимости награды Татарстана — ордена «Дуслык». Соответствующую медаль ему вручил глава этого региона Рустам Минниханов.

25 октября глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил, что решил наградить Адама Кадырова высшей государственной наградой республики — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».