Нальчик, 25 октября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Глава Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Рашид Темрезов решил наградить сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама высшей государственной наградой республики — орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой». Об этом он написал в своём Telegram-канале.

П/с главы и правительства Чеченской Республики/ТАСС Адам Кадыров

«Принял решение — наградить Адама Рамзановича Кадырова высшей государственной наградой республики — Орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» за его личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства, укрепление традиционных исламских ценностей», — написал он.

Он отметил, что считает Адама Кадырова истинным патриотом своей малой Родины Чечни и своего Отечества.

«Убежден, что добрые взаимоотношения Карачаево-Черкесии с братским народом Чеченской республики послужат и в дальнейшем укреплению целостности нашей страны и гражданского единства на благо наших народов и России, в целом», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам удостоен второй по значимости награды Татарстана — ордена «Дуслык». Медаль 15-летнему подростку вручил глава республики Рустам Минниханов. Об этом сообщил 24 октября депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия»). Делимханов также отметил, что Адам проявляет себя в учёбе, спорте, в изучении языков.

Ранее Адаму Кадырову было присвоено звание героя Чеченской Республики. Об этом сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов. Он отметил, что считает сына главы Чечни «ярким примером грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Кроме того, Делимханов добавил, что Адам Кадыров с юных лет проявлял лидерские качества, а также стремление к саморазвитию.

В июне высшей государственной наградой Чечни — ордена Кадырова — удостоили дочь Рамзана Кадырова Айшат. Её наградили за большой вклад в развитие культуры региона на посту министра культуры республики.