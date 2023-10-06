Грозный, 6 октября, 2023, 23:18 — ИА Регнум. Звание героя Чеченской Республики получил сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Кадыров, сообщил в своём Telegram-канале депутат Госдумы Адам Делимханов в Telegram-канале.

Telegram / Адам Делимханов

«Я с большим удовольствием поздравляю… Адама Рамзановича Кадырова с присвоением высшего звания Чеченской Республики — Герой Чеченской Республики», — написал парламентарий.

Депутат отметил, что считает сына главы Чечни «ярким примером грамотного, всесторонне образованного и целеустремленного молодого человека». Кроме того, Делимханов добавил, что Адам Кадыров с юных лет проявлял лидерские качества, а также стремление к саморазвитию.

Как сообщало ИА Регнум, 24 июня стало известно, что дочь Рамзана Кадырова Айшат Кадырову удостоили высшей государственной награды Чечни — Ордена Кадырова. Её наградили за большой вклад в развитие культуры региона на посту министра культуры республики.