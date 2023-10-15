Грозный, 15 октября, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 15 октября в своём Telegram-канале назвал своего сына Адама героем всех мусульман.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Герой всех мусульман», — написал он под видео.

В видеоролике показан кадр с сыном Кадырова, стоящим на фоне флага Чечни. Также есть кадры, где Адам наносит несколько ударов сжёгшему Коран Никите Журавелю.

«Когда волк оказывается в ловушке, он думает не о том, как сбежать. Он думает о том, как отомстить», — произносит голос за кадром.

Как передавало ИА Регнум, инцидент со сжиганием Корана произошёл в Волгограде 20 мая. По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель Никита Журавель. Он признался, что действовал по указанию спецслужб Украины, которые пообещали выплатить ему вознаграждение в размере 10 тыс. рублей. 22 мая Центральный районный суд Волгограда отправил мужчину под арест.

Позднее министр юстиции России Константин Чуйченко заявил, что злоумышленник будет отбывать наказание в одном из регионов страны с преимущественно мусульманским населением.

В сентябре Кадыров опубликовал видео со своим сыном Адамом, избивающим Журавеля. Он заявил, что посягнувшие на любое священное писание заслуживают сурового наказания.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласилась с тем, что за оскорбления чувств верующих нужно наказывать, но напомнила, что для этого есть закон.