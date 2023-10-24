Грозный, 24 октября, 2023, 22:24 — ИА Регнум. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам удостоен второй по значимости награды Татарстана — ордена «Дуслык». Медаль 15-летнему подростку вручил глава республики Рустам Минниханов, сообщил 24 октября депутат Госдумы Адам Делимханов («Единая Россия»).

пресс-служба главы Чеченской Республики

«С большим удовольствием поздравляю <…> Адама Рамзановича Кадырова с вручением ордена «Дуслык» за значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия», — написал Делимханов в своём Telegram-канале.

По словам парламентария, награду лично вручил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Кроме того, Делимханов отметил, что Адам проявляет себя в учёбе, спорте, в изучении языков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Адаму Кадырову было присвоено звание героя Чеченской Республики. В июне высшей государственной наградой Чечни — Ордена Кадырова удостоили дочь Рамзана Кадырова Айшат. Её наградили за большой вклад в развитие культуры региона на посту министра культуры республики.