Москва, 4 ноября, 2023, 16:33 — ИА Регнум. По итогам года ожидается рост экономики России на 2,8%, заявил 4 ноября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это великолепный и неожиданный даже для властей результат», — сказал представитель Кремля, выступая на марафоне общества «Знание» в рамках выставки-форума «Россия».

Пресс-секретарь отметил, что «правда» о «разорванной в клочья российской экономике», на самом деле оказалась неправдой.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Михаил Мишустин 31 октября заявил, что ВВП России за девять месяцев 2023 года вырос на 2,8%. При этом в сентябре этот показатель составил более 5% в годовом выражении.

Президент России Владимир Путин сообщил 18 сентября, что экономика страны восстановилась после санкций, а ВВП вышел на досанкционный уровень 2021 года. Глава государства назвал хорошим показателем для российской экономики рост ВВП в 3% по итогам года.

При этом глава МинфинаАнтон Силуанов заявил в конце августа, что российская экономика по итогам 2023 года может вырасти на 2,5% и даже выше.