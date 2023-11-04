Берлин, 4 ноября, 2023, 15:02 — ИА Регнум. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман принёс извинения министру иностранных дел Германии Анналене Бербок за неудачную попытку её поцеловать, сообщила газета The Bild.

Janine Schmitz Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. 2022

Гордан Грлич-Радман объяснил инцидент с поцелуем словами, что всего лишь хотел поприветствовать Бербок «по-человечески». При этом он признал, что попытка приветствия вышла неуклюжей.

После этого крупнейшая газета Хорватии Jutarnji list назвала «позором» поведение Грлича-Радмана и также принесла извинения главе МИД ФРГ. Депутат парламента Хорватии Ивана Кекин отметил, что министр опозорил всех хорватов.

Инцидент произошёл на саммите министров стран Евросоюза в Берлине 2 ноября. Главы МИД европейских стран обсуждали перспективы расширения ЕС.

По информации журналистов газеты, хорватский министр опоздал на фотосессию и появился в тот момент, когда остальные его коллеги уже поприветствовали друг друга. Когда Грлич-Радман занял своё место рядом главой МИД Германии, он пожал ей руку и потянулся к губам Бербок. В этот момент немецкий министр ловко увернулась от поцелуя, а затем рассмеялась.

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Как сообщало ИА Регнум, в феврале первую леди США Джилл Байден раскритиковали за поцелуй Дугласа Эмхоффа, мужа вице-президента США Камалы Харрис. Пользователи соцсетей сочли такое поведение непорядочным и призвали 71-летнюю первую леди к субординации.

Анналена Бербок часто оказывалась в центре скандалов. Так, в октябре она опозорилась, заявив, что в скором будущем Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». Кроме того, в эфире телеканала ZDF она заявила, что особая ответственность за спонсирование терроризма лежит на таких государствах, как Катар. После этих слов, как сообщил обозреватель Der Spiegel Кристоф Шульт, эмир Катара даже не захотел встречаться с Бербок.