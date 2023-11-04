Берлин, 4 ноября, 2023, 05:20 — ИА Регнум. Глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман сделал неудачную попытку поцеловать коллегу из ФРГ Анналену Бербок на саммите министров иностранных дел стран ЕС, который проходил в Берлине. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

Olaf Kosinsky Анналена Бербок

По данным издания, Грлич-Радман опоздал на фотосессию чиновников и пришёл в тот момент, когда остальные участники мероприятия уже поприветствовали друг друга. Bild опубликовало фотоснимок скандального эпизода.

Глядя на изображение, может показаться, что глава МИД Хорватии тянется к губам Бербок, а она пытается отвернуть лицо в сторону. Окружение немецкого министра, на которое ссылается газета, уже заявило, что «речь шла о неуклюжей попытке быстро поприветствовать друг друга».

Издание также отмечает, что хорватский чиновник принёс свои извинения за инцидент. Он пояснил, что просто хотел поприветствовать Бербок «по-человечески».

Как сообщало ИА Регнум, 8 февраля супруга американского лидера Джо Байдена Джилл публично поцеловала в губы Дугласа Эмхоффа — мужа вице-президента США Камалы Харрис. Это произошло в Капитолии перед ежегодным обращением главы Белого дома к Конгрессу Соединённых Штатов.

Поступок первой леди вызвал шквал критики в её адрес. 26 августа дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) временно отстранил президента Футбольной федерации Испании (RFEF) Луиса Рубиалеса от занимаемой должности за то, что он от радости публично поцеловал в губы капитана женской сборной страны Дженнифер Эрмосо. Позже спортсменка заявила, что не давала Рубиалесу согласия на поцелуй.