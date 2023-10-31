Берлин, 31 октября, 2023, 12:26 — ИА Регнум. Глава МИД Германии Анналена Бербок своими заочными публичными обвинениями едва не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Об этом 29 октября написала обозреватель журнала Der Spiegel Кристоф Шульт со ссылкой на источники.

Global Look Press/Kira Hofmann/PHOTOTHEK Анналена Бербок и эмир Катара

По словам последних, эмир Катара не хотел встречаться с Бербок в Берлине из-за её резких заявлений в эфире телеканала ZDF 10 октября. В ходе телепрограммы дипломат заявила, что на переговорах будут обсуждать «требования об отказе от спонсирования терроризма», и добавила, что в этом вопросе особая ответственность лежит на таких странах, как Катар.

Как отметила Шульт, такого рода высказывания могли стать поводом для отказа от встречи.

«Доподлинно неизвестно, как именно эмир Катара узнал о том, что сказала о нём в интервью глава МИД Германии. Но одно можно утверждать точно: Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился», — написала она.

При этом представитель главы немецкого МИД в ответ на запрос издания опроверг эту информацию.

По словам журналиста, в конце концов эмир всё же встретился с Бербок и напомнил ей, что «выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и строго контролируются».

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября Бербок во время общения с немецкими журналистами сделала неоднозначное заявление о России. По её утверждению, «война с Россией» является в том числе сигналом другим странам и другим режимам в мире.

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер 22 октября призвал Бербок тщательнее подбирать слова и не допускать эмоциональных выражений в адрес России. Он напомнил, что глава МИД страны не должна позволять себе эмоциональных высказываний.