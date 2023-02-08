Вашингтон, 8 февраля, 2023, 11:17 — ИА Регнум. Первая леди Соединённых Штатов Джилл Байден стала объектом критики за своё «неуместное поведение» перед ежегодным обращением главы Белого дома Джо Байдена к Конгрессу США в Капитолии.

Цитата из видео. Fox News. 2023. США Поцелуй Джилл Байден, первой леди США и мужа вице-президента Харрис

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Супруга американского лидера публично поцеловала в губы мужа вице-президента США Камалы Харрис Дугласа Эмхоффа. Это вызвало бурю негодования в соцсетях. Пользователи сочли такое поведение не просто неуместным, а даже непорядочным и призвали 71-летнюю первую леди к «субординации».

«Джо всё время любил целовать женщин и обнимал их, а Джилл сразу бросалась целоваться. Представьте, что она целует Трампа», ― написал один из комментаторов.

«О мой Бог! Что здесь происходит?!» — недоумевает член Республиканской партии Джессика Альма.

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«Совершенно неуместное поведение со стороны жены президента! Никакой порядочности», — подчеркнула Пэтти Аллен.

Как сообщало ИА REGNUM, в центре внимания публики первая леди США Джилл Байден оказалась и во время матча футбольных команд Philadelphia Eagles и Dallas Cowboys, который состоялся 16 октября 2022 года. Фанаты команды начали неодобрительно кричать и освистали её, когда супруга президента США вышла на поле для проведения торжественной церемонии открытия матча.