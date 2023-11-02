Берлин, 2 ноября, 2023, 17:49 — ИА Регнум. Власти Германии поставили Украине ещё 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные дроны и другую помощь военного характера. Это следует из обновлённого 2 ноября списка на сайте немецкого правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Последний раз перечень поставленного Киеву немецкого вооружения обновляли 27 октября.

В документе говорится о передаче ВСУ ещё 25 танков Leopard 1A5, эти поставки финансируют Германия и Дания. Таким образом, общее число переданных украинской стороне боевых машин этой модели составит 115 единиц.

Помимо этого, Берлин передал ВСУ ещё пять надводных дронов, разведывательные беспилотники Primoco ONE, два радара для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 БТР, 30 тысяч комплектов зимней одежды и другую помощь.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 2 ноября, американское издание Defence One написало, что Украина закупила у Швейцарии боеприпасы в нарушение запрета Берна на экспорт оружия. По информации журналистов, 14 июля Украина получила 500 тыс. винтовочных патронов Winchester и 145 тыс. 338 Lapua Magnum, назвав их в сопутствующих бумагах бронебойными и для снайперской стрельбы на дальние дистанции. Боеприпасы произвела швейцарская компания SwissP Defense, а поставил польский импортёр UMO.

Папа Римский Франциск 1 ноября заявил, что в мире настали очень тёмные времена, так как он находится в состоянии войны, виной которой является оружейная промышленность. Понтифик отметил, что сейчас инвестиции в неё являются наиболее доходными.

Посол России в Германии Сергей Нечаев 23 октября рассказал, что Москва перестала ориентироваться на красные линии Берлина в поставках оружия Киеву и должна быть готова к любому развитию ситуации. Дипломат уточнил, что немецкая номенклатура военных поставок Украине очень широка и включает в себя системы противовоздушной и противоракетной обороны, артиллерию, тяжёлые танки и РСЗО.