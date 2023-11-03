Вашингтон, 3 ноября, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Российские военные за последние две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине Западом. Об этом 2 ноября написал обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс.

Иван Шилов ИА Регнум

Как напомнил журналист, на нынешней неделе украинская армия лишилась ещё одного «редкого и ценного» танка Leopard 2A6 в районе Авдеевки, что продолжило серию потерь ВСУ этих боевых машин.

За неделю украинские войска потеряли 12 или 13 танков Leopard 2A4, Leopard 2A6 и Strv 122, последние из которых — это шведская сверхбронированная модификация немецкого танка, отметил Экс.

«Добавьте сюда шесть танков Leopard 2, которые украинцы потеряли на прошлой неделе, и получится четверть лучших танков немецкого производства», — написал он.

Эксперт уточнил, что большую часть этих танков ВСУ потеряли в результате подрывов на минных полях или при ударах беспилотников-камикадзе, а ещё не менее одного Strv 122 российские военные уничтожили с помощью противотанковой управляемой ракеты.

«Русские становятся всё искуснее в уничтожении украинской техники, особенно танков и особенно с помощью дронов», — резюмировал Экс.

Как сообщало ИА Регнум, 1 ноября немецкая газета Bild написала, что ВСУ вынуждены бросать на поле боя подбитые западные танки, потому что российская армия не позволяет им забрать повреждённую технику в тыл для ремонта. По словам журналистов, артиллерия и беспилотники Вооружённых сил России продолжают уничтожение немецкой военной техники, поставленной ВСУ.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов 31 октября заявил, что российские войска пресекли у Работино крупную попытку атаки украинской армии, ликвидировав свыше 200 военных противника и как минимум два танка, один из которых — немецкий Leopard. Также удалось уничтожить две БМП, три внедорожника для перевозки личного состава, две гаубицы M777 и САУ ВСУ.