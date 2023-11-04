Москва, 4 ноября, 2023, 14:21 — ИА Регнум. Российские войска за последние сутки уничтожили до 285 бойцов украинской армии на донецком, южнодонецком, херсонском и запорожском направлениях в зоне спецоперации. Об этом 4 ноября заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Военный рассказал, что на донецком направлении подразделения российской группировки войск «Юг» совместно с авиацией и артиллерией нанесли удары по живой силе и технике одной из механизированных бригад украинской армии у Курдюмовки и Клещеевки в ДНР.

«Потери противника на данном направлении составили до 140 военнослужащих, танк «Леопард», две боевые бронированные машины, три автомобиля», — сказал он.

Конашенков уточнил, что в ходе контрбатарейной борьбы были нанесены удары по РСЗО «Ураган», двум гаубицам «МСТА-Б», двум САУ «Гвоздика», двум РСЗО «Град», гаубице Д-30 и радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

На южнодонецком направлении подразделения Восточной группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили атаку бригады теробороны ВСУ у Марфополя в Запорожской области, у Угледара (ДНР) нанесён удар по скоплениям живой силы одной из бригад украинских войск, отметил он.

«За сутки уничтожено более 55 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20», — добавил военный.

По словам Конашенкова, на запорожском направлении российские военные ударами авиации и огнем артиллерии отразили пять атак штурмовиков ВСУ и нанесли огневое поражение подразделению одной из десантно-штурмовых бригад ВСУ около Работино в Запорожской области.

«Уничтожено до 30 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также поражена артиллерийская система М777 производства США», — заявил официальный представитель Минобороны.

Он добавил, что на херсонском направлении за сутки российская армия отразила одну атаку противника.

«В результате огневого поражения потери ВСУ составили: более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, шесть автомобилей, а также гаубица «МСТА-Б», — уточнил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 4 ноября, официальный представитель Минобороны рассказал, что ВСУ потеряли до 310 военных в ходе боёв на купянском и краснолиманском направлениях в зоне СВО. Он добавил, что подразделения группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнем артиллерии отразили две атаки штурмовых групп украинских войск.

Ранее в этот же день Конашенков заявил, что ВС России нанесли удар по складам с ракетами и боеприпасами в Черниговской области. Военный уточнил, что у Серебрянки (ДНР) также был нанесён удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.