Москва, 4 ноября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по складам с ракетами и боеприпасами в Черниговской области, сообщил 4 ноября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В районе населённого пункта Прилуки Черниговской области поражён арсенал ракетного вооружения и боеприпасов ВСУ», — сообщил он.

Минобороны 4 ноября представило данные о потерях ВСУ за сутки в зоне спецоперации. На купянском направлении украинская армия потеряла до 210 военных, на краснолиманском — 100, на донецком — 140, на южнодонецком — 55, на запорожском — 30 и на херсонском направлении — до 60 военных.

На донецком направлении российские военные уничтожили украинский танк Leopard немецкого производства.

Конашенков также сообщил 4 ноября, что в районе села Серебрянка в ДНР российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту подразделения 67-й механизированной бригады ВСУ.