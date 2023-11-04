Москва, 4 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. ВСУ потеряли до 310 военных в ходе боестолкновений на купянском и краснолиманском направлениях в зоне специальной военной операции. Об этом 4 ноября сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Западная российская группировка отразила пять атак двух украинских бригад в районах Синьковки и Тимковки в Харьковской области.

«ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, артиллерийские установки М777 и «Гвоздика», — сообщил Конашенков.

На краснолиманском направлении российская группировка войск «Центр» при помощи авиации и артиллерии отразила две атаки двух бригад ВСУ в районах Новоселовки и Григоровки в ДНР.

«За сутки противник потерял до 100 военнослужащих, две бронемашины и три автомобиля. Российские войска поразили две артиллерийские системы М777 производства США и две боевые машины реактивных систем залпового огня «Град», — заявили в Минобороны.

Помимо этого, на запорожском направлении российские военные не допустили развития ещё пяти атак украинских штурмовиков и ликвидировали подразделение десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Работино.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко 3 ноября сообщил, что ВСУ сократили активность на краснолиманском направлении после массированной отработки целей российской авиацией. На следующий день стало известно, что за неделю российские военные в общей сложности отразили 20 атак ВСУ на краснолиманском направлении, в районах сёл Водяное, Ленинское и Ямполовка. Потери украинской стороны, как сообщалось, составили более 920 военных, три танка, 14 бронемашин, 19 автомобилей и пять орудий.