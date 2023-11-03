Луганск, 3 ноября, 2023, 09:05 — ИА Регнум. Активность украинской армии снизилась на краснолиманском направлении, 3 ноября написал военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

«После массированной отработки целей российской авиацией украинские боевики значительно снизили боевую активность [на краснолиманском направлении]», — сообщил Марочко.

Он добавил, что обстрелы со стороны и их попытки штурмовать российские позиции снизились на многих участках фронта на краснолиманском направлении.

На передовых позициях украинская армия вела в основном контрбатарейную борьбу и проводила ротацию, резюмировал Марочко.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 2 ноября сообщил, что на краснолиманском направлении за сутки ВСУ потеряли порядка 40 военных, до шесть БМП и три автомобиля.

На этом направлении российские военные в районе села Червоная Диброва в Кременском районе ЛНР за сутки отразили две атаки ВСУ.