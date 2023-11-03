Москва, 3 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные за неделю отразили на краснолиманском направлении 20 атак украинской армии, сообщил 3 ноября на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Министерство обороны РФ

Атаки ВСУ российские военные отразили в районах сёл Водяное, Ленинское и Ямполовка в ДНР.

«Потери противника за указанный период составили более 920-ти военнослужащих, три танка, 14 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пять орудий», — сообщил Конашенков.

Как сообщало ИА Регнум, военный эксперт Андрей Марочко 3 ноября рассказал, что ВСУ сократили активность на краснолиманском направлении. Это произошло после массированной отработки целей российской авиацией.

Минобороны 3 ноября назвало потери ВСУ на донецком направлении: за неделю украинская армия потеряла более 1340 военных, а также семь танков, 22 боевые бронемашины, 22 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии и четыре боевые машины РСЗО.